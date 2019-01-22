СМИ сообщили о совместном отдыхе Богомолова и Собчак на Мальдивах

Режиссер Константин Богомолов якобы провел с супругой Максима Виторгана Ксенией Собчак новогодние каникулы на Мальдивах, сообщают СМИ.

Богомолов в конце декабря появлялся в одном из московских кафе на Патриарших вместе с Собчак на дне рождения Ренаты Литвиновой, сообщает «Московский комсомолец».

По этим сведениям, режиссер целовался с женой Виторгана на этом празднике, чем удивил окружающих.

По данным газеты, новогодние каникулы Богомолов и Собчак якобы провели вместе на Мальдивах.

Напомним, по данным СМИ, Виторган, женатый на телеведущей Ксении Собчак, подрался с Константином Богомоловым. После этого Богомолов рассказал о полученных травмах в соцсетях.