Богомолов рассказал о полученных в драке с Виторганом переломах

Режиссер Константин Богомолов рассказал в соцсетях о последствиях схватки с актером Максимом Виторганом.

«Прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более-менее приличное состояние, в связи с чем внутричерепное (давление) нормализовано», – написал режиссер в своем Instagram.

Ранее СМИ сообщили, что актер Максим Виторган, женатый на телеведущей Ксении Собчак, подрался с режиссером Константином Богомоловым.

Позднее появились подробности конфликта двух артистов.