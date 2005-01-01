Стали известны подробности драки Виторгана и Богомолова

Стали известны подробности драки актера Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова у одного из кафе в центре Москвы.

По словам одного из очевидцев потасовки, вечером 21 января мужчины оказались в одном ресторане. Спустя некоторое время они вышли на улицу перед кафе, где и произошла драка. При этом охранники бездействовали, сообщает Рен ТВ.

В результате драки травмы получил Богомолов, но от госпитализации он отказался. «Нос хорошо ему разбили», – сообщил источник. Он также считает, что Виторгану может грозить уголовное наказание за нападение на Богомолова.

Ранее СМИ сообщили, что актер Максим Виторган, женатый на телеведущей Ксении Собчак, подрался с режиссером Константином Богомоловым, которого считают ее любовником. Соцсети отреагировали на драку.

В декабре в СМИ появились сообщения о возможном расставании Максима Виторгана и Ксении Собчак. В январе пара отреагировала на эти сообщения.