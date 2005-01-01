Соцсети отреагировали на драку Виторгана и Богомолова из-за Собчак

Пользователи соцсетей отреагировали на сообщения о драке актера Максима Виторгана с режиссером Константином Богомоловым, который считается любовником телеведущей Ксении Собчак.

«Ну, наконец-то «нормальная драматургия». А то продвигают «новое искусство», а сами как-то все в стиле канала «Россия 1» и сериала «Не могу сказать прощай – 4», – пишет автор Telegram-канала Закулиска.

Факт драки подтвердила и журналистка Божена Рынска в своем Телеграм-канале Небожена. «Только что Виторган подрался с Богомоловым в Кофемании на Лубянке. Мои друзья были свидетелями», – написала она.

Telegram-канал Mash, комментируя инцидент, иронично предположил, что в ходе драки «Виторган, наверное, убедительно доказал преимущество системы Станиславского перед методом Тарковского».

Некоторые пользователи соцсетей также обратили внимание, что драка произошла у одного из кафе сети «Кофемания», где в прошлом году также устроили потасовку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

«Средь баров города Москвы,

Поверьте мне, друзья!

Опасней не найдете вы,

Чем «Кофемания»:

Сражались там чиновник Пак

И форвард-хулиган,

Там бил любовника Собчак

Печальный Виторган,

Уместней кофе заказать

В кафе в ночных Мытищах,

Хотя б не так переживать

За целостность *** (лица)!», – написал по этому поводу в Twitter Нерезидент.

СМИ также сообщили, что в сети появилось видео драки, однако качество ролика не позволяет разобрать, кто действительно принимает участие в конфликте.

Ранее СМИ сообщили, что актер Максим Виторган, женатый на телеведущей Ксении Собчак, подрался с режиссером Константином Богомоловым, которого считают ее любовником.

В декабре в СМИ появились сообщения о возможном расставании Максима Виторгана и Ксении Собчак. В январе пара отреагировала на эти сообщения.