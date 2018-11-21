Виторган отреагировал на сообщения о разводе с Собчак

Актер Максим Виторган впервые отреагировал на слухи о разводе с телеведущей Ксенией Собчак.

В пятницу, 4 января супруги опубликовали в своих Instagram фото из самолетов двух разных авиакомпаний. На следующий день Виторган в историях своего блога выложил видео, в котором он говорит: «Ну, вот и все. Разлетелись».

Однако после этого камера резко сдвигается, в кадре появляется Собчак, и пара начинает смеяться, сообщает StarHit.

В декабре в СМИ появились сообщения о возможном расставании Максима Виторгана и Ксении Собчак. В частности, журналисты обратили внимание, что супруги перестали носить обручальные кольца. Кроме того, стали ходить слухи о романе Собчак и режиссера Константина Богомолова.

У Собчак и Виторгана есть общий сын Платон.