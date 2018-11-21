Собчак и Виторган сняли обручальные кольца

Телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган перестали носить обручальные кольца после появившихся слухов об их разводе.

На последних фотографиях в соцсетях видно, что Виторган ходит без обручального кольца, хотя на предыдущих фото кольцо на нем, сообщает «Дни.ру».

Судя по аккаунтам Собчак в соцсетях, она также некоторое время не носит обручальное кольцо.

По данным издания, Новый год супруги встретят порознь.

О разводе Собчак и Виторгана стали поговаривать после появления слухов о романе Собчак и режиссера Константина Богомолова, которые стали часто появляться вместе на мероприятиях.

Собчак и Виторган поженились в 2013 году. В начале 2018 года Собчак прокомментировала слухи о сложностях в отношениях с мужем Виторганом. Она опубликовала пост, в котором призналась, что любит мужа, несмотря на его «ворчания».

Ранее блогер Лена Миро раскритиковала Собчак за поездку в США с подругами и флирт с Павлом Дуровым.