Муж и предполагаемый любовник Собчак до крови подрались на улице

Актер Максим Виторган, женатый на телеведущей Ксении Собчак, подрался с режиссером Константином Богомоловым, которого считают ее любовником, сообщают СМИ.

«Разъяренный» Виторган в кафе «Гранд Кофемания» подошел к Богомолову, после чего они вышли на улицу, следом «ринулись и охранники заведения», пишут «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Только никому…».

Виторган и Богомолов «сцепились прямо у входа». Режиссер вернулся в кафе через минуту, при этом «он был весь в крови» – ему «разбили нос».

«Константин умылся в туалете и вернулся на свое место, а после покинул кафе», – пишет издание.

Очевидцы уточняют, что в кафе Богомолов «сидел с кем-то неизвестным».