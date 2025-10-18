Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.14 комментариев
Мотоцикл Льва XIV продали на аукционе за 156 тыс. евро
Мотоцикл, принадлежавший Папе Римскому Льву XIV, был продан на аукционе в Мюнхене за 156 тыс. евро.
Аукционный дом RM Sotheby's сообщил, что речь идет о модели BMW R 18 Transcontinental, подаренной понтифику в сентябре, передает РИА «Новости».
На топливном баке мотоцикла остался автограф Папы, а также были сделаны совместные снимки, отметили организаторы торгов. Представители RM Sotheby's подчеркнули, что особая история этого экземпляра вызвала большой интерес у коллекционеров.
Все средства, полученные от продажи, направят папскому миссионерскому обществу Missio Austria. Они будут использованы для поддержки детей на Мадагаскаре, добавили в аукционном доме.
Напомним, в мае в Ватикане прошла инаугурационная месса нового папы римского Льва XIV с участием тысяч верующих и более 150 делегаций. Льву XIV вручили символы папской власти.