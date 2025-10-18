Мотоцикл Льва XIV продали на аукционе за 156 тыс. евро

Tекст: Дарья Григоренко

Аукционный дом RM Sotheby's сообщил, что речь идет о модели BMW R 18 Transcontinental, подаренной понтифику в сентябре, передает РИА «Новости».

На топливном баке мотоцикла остался автограф Папы, а также были сделаны совместные снимки, отметили организаторы торгов. Представители RM Sotheby's подчеркнули, что особая история этого экземпляра вызвала большой интерес у коллекционеров.

Все средства, полученные от продажи, направят папскому миссионерскому обществу Missio Austria. Они будут использованы для поддержки детей на Мадагаскаре, добавили в аукционном доме.

Напомним, в мае в Ватикане прошла инаугурационная месса нового папы римского Льва XIV с участием тысяч верующих и более 150 делегаций. Льву XIV вручили символы папской власти.