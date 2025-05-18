Льву XIV вручили символы папской власти

Tекст: Ольга Иванова

Торжественная служба, посвященная интронизации понтифика, прошла на площади Святого Петра, передает РИА «Новости». Лев XIV начал церемонию с молитвы у мощей апостола Петра в крипте собора в сопровождении патриархов Восточных католических церквей.

Про-префект дикастерии по евангелизации Луис Антонио Тагле вручил папе золотое кольцо с изображением апостола. Символический перстень Рыбака, по традиции, означает обручение главы церкви с паствой. Белый омофор с красными крестами Лев XIV получил от кардинала-протодиакона Доминика Мамберти, объявившего о результате недавнего конклава.

Современная интронизация заменила коронацию, последняя из которых состоялась в 1963 году при папе Павле VI. С тех пор главы католической церкви используют епископскую митру, а символами власти остаются перстень и омофор.

На церемонии присутствовали лидеры ряда государств, включая президента Перу, где Лев XIV долгое время служил миссионером. США представляли вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Также на мессе были замечены король Испании Филипп VI, королева Нидерландов Максима, премьер-министр страны Дик Схоф, премьер и президент Италии Джорджа Мелони и Серджо Маттарелла, а также король Бельгии Филипп и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, в воскресенье в Ватикане началась инаугурационная месса нового папы римского Льва XIV с участием тысяч верующих и более 150 делегаций.