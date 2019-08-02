Появились слухи о предстоящей свадьбе Собчак

Телеведущая Ксения Собчак в ближайшее время может выйти замуж за режиссера Константина Богомолова, пишут российские СМИ. Интернет-пользователи считают, что поводом для свадьбы стала беременность Собчак. Между тем скандальный блогер Лена Миро в слухи не поверила. По ее мнению, сплетни в информпространство запустила сама телеведущая.

О предстоящей свадьбе Собчак и Богомолова сообщили Dark Cosmo и «Экспресс-газета». Неназванные источники изданий сообщают, что Богомолов сделал Собчак предложение, а та ответила согласием.

В СМИ утекла и дата церемонии бракосочетания. Сообщается, что торжество назначено на 13 сентября.

Интернет-пользователи решили, что пара поспешила к алтарю по одной веской причине – Собчак, по их мнению, забеременела. «Да беременна она, поэтому так быстро и женятся», «Мне кажется, Ксюша в положении. Заметно на последних фото», – пишут в Сети.

Между тем скандальный блогер Лена Миро не поверила в сообщения о предстоящей свадьбе. По ее словам, за вбросом слухов стоит сама Собчак. «Ксюша решила пойти замуж. Нет, ну а что? Так всегда в деревнях все делают. Красивое платье, пир горой...» – иронизирует Миро.

Блогер считает, что если бы не резкая реакция бывшего мужа Собчак Максима Виторгана на роман супруги с режиссером, дело до развода бы и не дошло. «И вот сейчас Максик опять подвел. Зачем он так счастливо связался с молоденькой и красивенькой Нино Нинидзе? Ксении после таких новостей, словно боевому коню, попала шлея под хвост, и ей стало просто необходимо доказать всем, что она более счастлива и удачлива, чем неудачник-муж!» – уверена Миро.

По ее словам, «самец-богомол не совсем в курсе матримониальных планов своей престарелой самочки». «И как сказать ему о грядущем Армагеддоне, Ксюша не знает. Свадьба нужна, а жених не в курсе – типичная житейская ситуация!» – заявила блогер.

Ранее сообщалось, что Собчак нервно отреагировала на новость о том, что у ее бывшего мужа, актера Максима Виторгана, начался роман с молодой актрисой Нино Нинидзе. После этого между ними произошла перепалка в Сети.

В начале года разразился скандал, когда Виторган подрался с режиссером Константином Богомоловым. По данным СМИ, причиной драки стала Собчак, которую обвиняли в измене.

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