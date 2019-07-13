Стало известно о реакции Собчак на слухи о новом романе Виторгана

Телеведущая Ксения Собчак неспокойно отреагировала на новость о том, что у ее бывшего мужа – актера Максима Виторгана – начался роман с молодой актрисой Нино Нинидзе.

Виторган поздравил актрису с 28-летием нежным посланием под одной из фотографий Нинидзе в Instagram. «С днем рождения, ребенок», – написал 46-летний актер по-грузински.

О реакции Собчак на слухи о новом романе Виторгана рассказала блогер Лена Миро. По ее словам, увидев фото Нинидзе в сториз у Виторгана, Собчак поспешила выложить в сториз новые фото себя в купальнике, пишет «Московский комсомолец».

Подписчики раскритиковали теледиву, сочтя ее попытку конкурировать с молодой красавицей неубедительной, добавляет «МК».

В начале июня Собчак подтвердила, что официально развелась с Виторганом.

Собчак и Виторган поженились в 2013 году. В марте 2019 года они объявили о прекращении отношений, чему предшествовал ряд скандалов.

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