Собчак и Виторган объявили о расставании

Актер Максим Виторган и телеведущая Ксения Собчак сообщили в соцсетях о разрыве отношений.

Об этом написал в Instagram-аккаунте Виторган.

Согласно сообщению, супруги уже давно живут отдельно.

Актер отметил, что заявление является совместным: «Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему».

«Мы не делим имущества и, тем более, ребенка, которого продолжаем растить, как любящие его родители», – говорится в посте.

Ранее Собчак намекала на развод с супругом. В январе Максим Виторган подрался с режиссером Константином Богомоловым, которого считают любовником телеведущей.

В марте Собчак и Богомолова застали вместе в чешском аэропорту.