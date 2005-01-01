Собчак с Богомоловым застали вместе в чешском аэропорту

Телеведущую Ксению Собчак застали вместе с режиссером Константином Богомоловым в чешском аэропорту, где пара выбирала алкоголь.

Собчак и Богомолов были замечены в Праге, где купили в Duty Free бутылку абсента, после чего улетели в Санкт-Петербург бизнес-классом, пишет Super.

В СМИ попали фотографии пары. Практически на всех снимках в Пулково Собчак смотрит в свой телефон.

Отмечается, что ни у Собчак, ни у Богомолова в Праге не было запланировано никаких дел. В то же время в Санкт-Петербурге телеведущую ждали на модном показе Ульяны Сергеенко.

Ранее Собчак посетила премьеру постановки Богомолова. Позже они были замечены вместе в Париже.

Напомним, в конце января в интернете появилось видео из ресторана, где супруг телеведущей Максим Виторган подрался с режиссером. СМИ утверждали, что Собчак заступилась за Богомолова.

Несмотря на утверждения режиссера о переломах носа в двух местах и смещении костей черепа, он вскоре появился на публике и визуально выглядел полностью здоровым.