Очевидец рассказал, как Собчак заступалась за Богомолова перед Виторганом

Посетитель кафе, который стал очевидцем конфликта актера Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова якобы из-за телеведущей Ксении Собчак, рассказал подробности их конфликта.

«Я сидел в кафе. Это было где-то в 20.00. В это же время приехала Ксения Собчак. Потом подошел режиссер Богомолов. После этого они вместе удалились куда-то. Через полчаса вернулся Богомолов, а Собчак осталась в машине с телохранителями. После этого я уже увидел, как в кафе заходит Виторган. Охранник что-то ему сказал, и они вместе пошли за Богомоловым. Поднялись. Он попросил (Богомолова) выйти. Говорил: «Ты мужик или не мужик». Ну и он вышел», – приводит Рен ТВ слова очевидца.

Он рассказал, что после этого мужчины вышли на улицу, при этом охранники обоих не стали препятствовать драке. Позже режиссер Богомолов вернулся в кафе уже с разбитыми носом и в крови. Ему потребовалась медицинская помощь.

Собчак вернулась в кафе, когда Виторган уже уехал. Она успокаивала Богомолова, говорила, что «все будет хорошо». Однако Виторган вернулся.

«Охрана начала беспокоиться. Получилось так, что Виторган опять зашел в кафе. Собчак заступилась за него (Богомолова)», – говорит очевидец.

Виторган уехал один, а Собчак и Богомолов остались в ресторане, откуда ушли уже вместе.

По словам очевидца, кто-то «слил информацию», что Собчак и Богомолов находятся в кафе, после чего приехал Виторган.

Ранее было опубликовано видео из ресторана, где дрались Богомолов и Виторган. После этого Богомолов рассказал о полученных травмах в соцсетях. Позже СМИ узнали о совместном отдыхе Богомолова и Собчак на Мальдивах.

В 2018 году Богомолов развелся с супругой, актрисой Дарьей Мороз. Также стало известно о разводе Собчак и Виторгана.