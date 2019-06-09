Собчак подтвердила развод с Виторганом

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила, что официально развелась с актером Максимом Виторганом.

Собчак сообщила, что получила свидетельство о расторжении брака, передает НТВ.

Развод прошел «полюбовно», пишет «Комсомольская правда».

Виторган «может когда угодно видеться с двухлетним Платоном», сообщает издание.

Собчак и Виторган поженились в 2013 году. В марте 2019 года они объявили о прекращении отношений, чему предшествовал ряд скандалов.

Так, Виторган подрался с режиссером Константином Богомоловым. По данным СМИ, причиной драки стала Собчак, которую обвиняли в измене.