Собчак и Виторган устроили перепалку

Телеведущая Ксения Собчак повздорила со своим бывшим супругом Максимом Виторганом, отметившись в комментариях под его постом в Instagram с поздравлениями в адрес дочери Полины.

На своей странице в соцсети актер опубликовал фотографию дочери и поздравил ее с днем рождения, добавив в шутку, что единственное, что его дочери не удается – это не бесить папу.

«Тебя все мы бесим, это нормально», – написала в комментариях Собчак, добавив, что Полина «просто красавицей стала».

«Мы? Откуда это желание говорить не от своего имени? При мне такого не было», – отозвался Виторган.

Интернет-пользователи раскритиковали Собчак за вторжение на страницу бывшего супруга. По мнению многих, ее сообщения неуместны под поздравлениями в адрес дочери Виторгана.

«Комментарии Собчак тут вообще ни к чему», – пишет genjapima79.

«Уровень «без мыла в ж…» – считает pannochka838.

Некоторые особенно раскритиковали Собчак за слова о том, что «Виторгана все бесят». «Сарказм в ее репертуаре», – сетует foma__neveruwiy.

Также пользователи предположили, что «Ксения немножко ревнует бывшего мужа».

Ранее СМИ сообщали, что Собчак нервно отреагировала на новость о том, что у ее бывшего мужа, актера Максима Виторгана, начался роман с молодой актрисой Нино Нинидзе.

В начале года разразился скандал, когда Виторган подрался с режиссером Константином Богомоловым. По данным СМИ, причиной драки стала Собчак, которую обвиняли в измене.

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