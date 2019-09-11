Опубликован список гостей на свадьбе Собчак и Богомолова

На празднование свадьбы телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова были приглашены почти 300 человек. Среди них множество публичных людей, чиновники и руководители крупных корпораций, а также бывшая жена Богомолова – актриса Дарья Мороз.

В числе приглашенных режиссер и актер Федор Бондарчук с актрисой Паулиной Андреевой, продюсер Константин Эрнст с женой Софьей, актриса Рената Литвинова с певицей Земфирой, сообщает «Комсомольская правда».

Также приглашена бывшая жена лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда и другие подруги Собчак – дизайнер Ульяна Сергеенко, светская львица Ульяна Цейтлина.

«Придут оба брата Верники, а Игорь Верник, как мне сказали, будет вести свадьбу как тамада», – рассказала знакомая Ксении Собчак.

Одна из знакомых Богомолова сообщила, что среди приглашенных – вдова актера Олега Табакова Марина Зудина, а также «многих артистов, которые были связаны с ним по работе, играют в его спектаклях».

«В общем, ожидается очень гламурная тусовка», – добавила она.

Кроме того, на торжество ждут ряд чиновников, в том числе руководители крупных корпораций.

«Приглашение отправлено Сергею Чемезову, главе «Ростеха», а также бывшей «гламурной арестантке» Евгении Васильевой. Возможно, она придет с (Анатолием) Сердюковым», – сообщил источник.

Сообщается, что Богомолов якобы пригласил на свадьбу бывшую жену – актрису Дарью Мороз. Знакомая режиссера рассказала, что бывшая супруга Богомолова «сама с ним развелась и счастлива за него», с бывшим мужем у нее «хорошие отношения».

При этом на свадьбу она, скорее всего, не пойдет, но «очень рада за бывшего мужа».

Гостям рассылались приглашения, но место проведения торжества новобрачные обещали сообщить только в день свадьбы – 13 сентября.

Знакомая Богомолова рассказала, что в качестве места проведения торжества рассматривался закрытый клуб в Барвихе на Рублевке. Кроме того, предприниматель, владелец сети «Боско» Михаил Куснирович предлагал «взять на себя организацию свадебного торжества в качестве подарка молодым». В этом случае «свадьба пройдет в московском респектабельном кафе «Боско», что в «Петровском пассаже».

Ранее СМИ сообщали, что Ксения Собчак в ближайшее время может выйти замуж за Константина Богомолова. Пользователи Сети предположили, что поводом для свадьбы стала беременность Собчак. Позднее Богомолов отреагировал на слухи о скорой свадьбе с Собчак.

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