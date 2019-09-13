ГИБДД заинтересовалась свадебным катафалком Собчак и Богомолова

Госавтоинспекция заинтересовалась видео с участием свадебного кортежа телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

В данный момент в ведомстве изучают данное видео, распространенное в Сети, передает ТАСС.

Напомним, в 13 сентября Собчак и Богомолов поженились. При этом в Грибоедовский ЗАГС в Москве они прибыли на черном катафалке.

До церемонии Собчак показала свое свадебное платье.

Сообщалось, что на празднование были приглашены почти 300 человек.

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