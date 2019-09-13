Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов в пятницу, 13 сентября, прибыли в Грибоедовский ЗАГС в Москве на черном катафалке.

Видео опубликовал телеканал «РЕН ТВ».

На автомобиле размещена надпись «Пока смерть не разлучит нас».

Молодожены вышли из катафалка и, держась за руки, проследовали в ЗАГС.

Кроме того, в Сети появилось видео, как катафалк на скорости мчится по Москве с открытым багажником, из которого видны туфли Собчак и Богомолова.

Ранее Собчак показала свое свадебное платье.

Напомним, на празднование свадьбы Собчак и Богомолова приглашены почти 300 человек.

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