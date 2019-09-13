В церкви назвали «дикостью» шоу вокруг венчания Собчак и Богомолова

Протоиерей Михаил Ардов раскритиковал шоу с камерами во время таинства венчания телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, назвав это «дикостью», которая «к православию не имеет никакого отношения».

Обстоятельства, при которых был проведен священный обряд, вызвали осуждение у ряда священнослужителей. Некоторые православные посчитали, что вызывающее поведение пары подает дурной пример верующим, сообщил «Московский комсомолец».

«Это к православию не имеет никакого отношения, это просто дикость. Такие церемонии надо прекращать, а людей просвещать. Ведь их поступок может подать дурной пример для других людей», – сказал протоиерей Михаил Ардов в ответ на вопрос о том, допустимо ли с православной точки зрения превращать таинство венчания в шоу с камерами.

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов в интервью изданию «Царьград» сказал, что для Собчак нет таких категорий как «нравственно» или «безнравственно». По его словам, телеведущая просто не понимает, что значит венчаться, для нее главное – скандальность.

Протодиакон РПЦ Андрей Кураев и вовсе отказался комментировать свадьбу телеведущей и режиссера. «Про Собчак ничего не скажу. Однозначно нет».

Напомним, Константин Богомолов и Ксения Собчак обвенчались в храме Большего Вознесения. На свадьбе молодожены катались в открытом катафалке.

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