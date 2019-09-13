Собчак и Богомолов обвенчались

Константин Богомолов и Ксения Собчак обвенчались в храме Большего Вознесения после регистрации брака.

Отмечается, что пара пригласила на торжество около 300 человек. Во время церемонии венчания венец над головой Собчак держал телеведущий Андрей Малахов, над Богомоловым – актер Ленкома Игорь Миркурбанов, сообщает «Московский комсомолец».

Ранее Протоиерей Всеволод Чаплин напомнил Ксении Собчак, что перед венчанием необходимо понимать смысл таинства. Для Собчак это первый церковный брак, который, согласно христианской традиции, должен стать единственным.

Напомним, телеведущая и режиссер поженились в пятницу 13 сентября.