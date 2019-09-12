Чаплин напомнил Собчак о таинстве венчания

Протоиерей Всеволод Чаплин заявил, что телеведущей Ксении Собчак перед венчанием необходимо понимать смысл таинства, в котором она собирается принять участие.

«Церковный брак у Ксении предполагается впервые, а в этом случае, даже если раньше были какие-то блудные грехи, препятствием к венчанию они не являются. Но все-таки сами слова, которые произносятся во время венчания, предполагают верность на всю жизнь, божие благословение на крепкую семью, рождение детей, и, в общем, христианский брак должен быть единственным. Я не знаю, подготовлена ли данная пара к такому пониманию семьи», – сказал Чаплин, передает «Интерфакс».

Он отметил, что люди, принимающие таинство венчания, должны быть православными христианами.

Ранее сообщалось, что на празднование свадьбы Собчак и режиссера Константина Богомолова приглашены почти 300 человек. Церемония бракосочетания пройдет 13 сентября в Москве.

Напомним, что сам Богомолов перед свадьбой сбросил 18 килограммов.