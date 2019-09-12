Богомолов сбросил 18 кг перед свадьбой с Собчак

Режиссер Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с телеведущей Ксенией Собчак, рассказала знакомая пары.

«Он счастливый, довольный. Говорит, что похудел на 18 килограммов к свадьбе. Глаза светятся», – рассказала подруга режиссера «Комсомольской правде».

По ее словам, Богомолов сделал предложение Собчак в день, когда она получила документы о разводе с бывшим мужем Максимом Виторганом в июне.

Ранее сообщалось, что на празднование свадьбы Собчак и Богомолова приглашены почти 300 человек. Церемония бракосочетания пройдет 13 сентября в Москве.

До этого пользователи Сети предположили, что поводом для свадьбы стала беременность телеведущей. Позднее Богомолов отреагировал на слухи о скорой свадьбе.

Напомним, в начале года разразился скандал, когда Виторган подрался с Богомоловым. По данным СМИ, причиной драки стала Собчак, которую обвиняли в измене.