Легойда сделал «важное сообщение» по поводу венчания Собчак и Богомолова

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда прокомментировал сообщения о венчании телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

«Поскольку уже появилось очень много различных комментариев по этому поводу, полагаю важным сообщить вот что. Все церковные требования, которые предшествуют таинству, были соблюдены: состоялась подробная беседа со священником о смысле Венчания и христианском понимании семейной жизни», – сообщил он в своем Telegram-канале.

«Кроме того, вступающие в церковный брак письменно засвидетельствовали не только искреннее желание сочетаться таинством Венчания, но и раскаяние в безнравственных и кощунственных поступках, которые они вольно или невольно совершали в своей частной жизни и профессиональной деятельности. И подтвердили твердое намерение не совершать ничего подобного впредь», – сообщил Легойда.

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Религиозное таинство

Традиционное суеверие



«Как после любого Венчания, верность принесенным Богу обетам зависит, прежде всего, от самих людей, прибегших к церковному Таинству», – добавил он.

Напомним, в пятницу, 13 сентября, состоялась свадьба Собчак и Богомолова. Молодожены катались в открытом катафалке. Они обвенчались в храме Большего Вознесения, при этом в церкви назвали дикостью шоу, устроенное телеведущей и режиссером.

В свою очередь служитель храма «Большое Вознесение» протоиерей Владислав Цыпин отметил, что поведение Собчак, которая после венчания устроила эротический танец для жениха под песню «Войди в меня», не вступает в противоречие с условиями церемонии.

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