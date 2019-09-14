В храме отреагировали на танец Собчак с «монахами-трансвеститами»

Поведение телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова после венчания не вступает в противоречие с условиями церемонии, заявил служитель храма «Большое Вознесение» протоиерей Владислав Цыпин.

Так он прокомментировал эротический танец Собчак во время свадебного банкета, который она исполнила для мужа в нижнем белье в окружении людей в уборах католических монахинь. Сделала она это под песню Ирины Аллегровой «Войди в меня», передает радиостанция «Говорит Москва».





Видеозапись шоу опубликовала у себя в Instagram Матильда Шнурова.

По словам протоиерея, все церковные требования, предшествующие таинству, были соблюдены.

Цыпин отметил, при строгом соблюдении правил будущие супруги не должны были иметь интимных связей до венчания.

«Это же было после. Когда венчали, это еще не было фактом. Нормальным порядком венчают тех, кто еще не имел ранее супружеской жизни. Сначала регистрация брака в ЗАГСе и на следующий день венчание, после чего уже только должна начинаться супружеская жизнь. Но это в наше время бывает сравнительно редко. Я не вижу формальных оснований, чтобы отказать в этом венчании», – отметил он.

Протоиерей также призвал Собчак и Богомолова жить по-христиански и соблюдать целомудрие в браке.

«Жить надо по-христиански. А это значит и в моральном отношении, позицию свою в общественной жизни надо соотносить со своей принадлежностью к церкви. Венчание относится к браку, поэтому в браке должно быть целомудрие», – заключил служитель храма.

Ранее стало известно, как Собчак оконфузилась на свадьбе с Богомоловым.

Напомним, в пятницу, 13 сентября, состоялась свадьба Собчак и Богомолова. Молодожены катались в открытом катафалке. Они обвенчались в храме Большего Вознесения, при этом в церкви назвали дикостью шоу, устроенное телеведущей и режиссером.



