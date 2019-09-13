Путин дал поручения по итогам поездки в Иркутскую область

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам поездки в пострадавшую от наводнения Иркутскую область.

В частности, президент поручил проработать с банками вопрос реструктуризации кредитов граждан, пострадавших от наводнения в Иркутской области.

Также Путин поручил правительственной комиссии для ликвидации последствий паводка в Иркутской области «совместно с Центральным банком Российской Федерации проработать вопрос с кредитными организациями о реструктуризации кредиторской задолженности граждан, пострадавших от наводнения на территории Иркутской области», сообщается на сайте президента.

Кроме того, Путин поручил правительству заложить в бюджет на 2020-2022 годы деньги на восстановление жилья и инфраструктуры посла паводка в Иркутской области.

Напомним, 2 сентября Путин посетил Иркутскую область. Он пообещал жителям Тулуна, что режим ЧС в Иркутской области сохранится, пока не будут решены все жилищные вопросы. Также Путин осмотрел школу в Тулуне.

Кроме того, президент раскритиковал местные власти за медлительность в устранении последствий стихийного бедствия и пообещал заняться вопросом строительства инфекционной больницы в Тулуне.

Также он выступил с критикой в адрес Сбербанка в связи с его позицией по долгам пострадавших от наводнения людей.