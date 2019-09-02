Путин прибыл в Иркутскую область

Президент Владимир Путин в понедельник, 2 сентября, прибыл в Иркутскую область. Из Братска глава государства направится в город Тулун, на который пришелся основной удар стихии минувшим летом.

В пресс-службе президента сообщали, что глава государства ознакомится с ходом работ по ликвидации последствий паводка, пообщается с местными жителями и, как обещал в свой первый приезд, посмотрит, как отремонтировали школу, передает РИА «Новости».

Кроме того, Путин встретится с жителями, принимавшими участие в спасении населения, и с пострадавшими во время паводка.

Президент Владимир Путин ранее дважды побывал в Иркутской области, пострадавшей от паводка. Во время поездки в июле он пообщался с местными жителями и провел совещание по вопросам ликвидации последствий подтоплений. Глава государства обещал в скором времени снова посетить регион, чтобы проинспектировать ход восстановительных работ.

В начале августа Путин сообщал, что восстановительные работы после наводнения в Иркутской области могут выйти из графика по объективным причинам.

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