Путин объяснил возможное смещение графика работ в Иркутской области после наводнения

Президент России Владимир Путин заявил, что восстановительные работы после наводнения в Иркутской области могут выйти из графика по объективным причинам.

«С учетом того, что никак не могут начать нормальную работу, системную, могут не успеть (в сроки). Но, тем не менее, выстраиваются графики строительных работ... Стараются по-максимуму все сделать. В любом случае, все будет достроено», – пояснил глава государства на встрече с членами семей, пострадавших от наводнения, передает РИА «Новости».

Президент отметил, что после первой волны наводнения в регионе прошла вторая, в результате чего сместился график работ. Президента также спросили про восстановление города Тулун в регионе.

«Мы говорили, когда встречались в Тулуне. Там, где территории являются подтопляемыми, там не нужно строить. Ну зачем каждый год проходить через эти испытания?», – пояснил Путин.

Он подчеркнул, что строительство будет проводиться в безопасных местах, что создаст новые производства для расширения возможностей трудоустройства.

Напомним, в конце июля жителей Иркутской области предупредили об угрозе нового подтопления. На минувшей неделе уровень воды в реке Ия в Тулуне на два метра превысил критическую отметку, однако к воскресенью он миновал этот показатель.