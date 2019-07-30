Уровень воды в реке Ия в Тулуне на два метра превысил критическую отметку

Уровень воды в реке Ия в районе сибирского города Тулун на 210 см превысил критическую отметку в 700 см, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Уровень воды в реке Ия на 04.00 (23.00 мск 29 июля) 30 июля составил 910 см (+25 см за два часа)», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Газета ВЗГЛЯД писала о наводнении, которое началось в Иркутской области в конце июня. Сильнее всего пострадал город Тулун, где уровень воды в реке Ие понимался почти до 14 метров, что в два раза выше критической отметки.

В воскресенье жителей Иркутской области предупредили об угрозе нового подтопления. К утру понедельника из подтопленных районов Иркутской области эвакуировали более 1 тыс. человек.