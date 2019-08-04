Уровень воды в реке Ия в Тулуне миновал критическую отметку

В Иркутской области уровень воды в реке Ия в районе сибирского города Тулун опустился ниже критической отметки, сообщили в администрации города.

«Уровень воды в реке Ия на 10.00 (05.00 мск) 4 августа составил 697 см (-6 см)», – приводит ТАСС сообщение администрации города.

Критической отметкой для Ии является уровень в 7 м при высоте защитной дамбы в 9 м. Ранее уровень воды в реке резко увеличился до 11,25 м, после чего начался спад.

Газета ВЗГЛЯД писала о наводнении, которое началось в Иркутской области в конце июня. Сильнее всего пострадал город Тулун, где уровень воды в реке Ие поднимался почти до 14 метров, что в два раза выше критической отметки.

В прошлое воскресенье жителей Иркутской области предупредили об угрозе нового подтопления. К вечеру понедельника уровень воды в реке Ия в Тулуне на два метра превысил критическую отметку. Жертвами стихии стали 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести.