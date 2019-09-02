Путин раскритиковал медленную ликвидацию последствий паводков в Иркутской области

Президент России Владимир Путин отметил, что в ходе ликвидации паводков в Иркутской области проблемы людей решаются медленно, процесс сопровождается волокитой.

«Острых проблем еще очень много, так же, как и, к сожалению, до сих пор много волокиты и управленческих сбоев. Вопросы решаются, но решаются все-таки медленно», – заявил президент, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что после общения с жителями пострадавшего от затопления Тулуна остается «очень много вопросов и проблем, которые люди поднимают».

Глава государства подчеркнул, что нельзя затягивать с восстановлением и строительством школ и детских садов в Иркутской области.

«Мы понимаем, что решения во многом являются промежуточными. Многие здания школ и детских садов еще только предстоит построить заново. Кстати говоря, по детским садам было очень много вопросов сегодня на улице. На это стоит обратить внимание. Виталий Леонтьевич (Мутко) докладывал уже, что есть планы строительства трех детских садов. Нужно только не затягивать с этим», – добавил Путин.

Президент подверг критике чиновников за низкие темпы по обеспечению людей из пострадавших районов жильем.

«Нужно ускорить эту работу, помочь людям получить собственное жилье», – заявил Путин.

«Деньги-то есть, надо разворачиваться быстрее. При этом далеко не у всех есть возможность пожить у родственников или снять жилье... Надо неформально к этим вопросам подходить. Это же конкретные семьи, конкретные люди, дети там, кроме всего прочего, есть», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Проживать в пунктах длительного пребывания «удовольствие небольшое», отметил он.

«Я, как вы знаете, был в одном из этих пунктов. Конечно, это лучше, чем вообще без всего остаться, без крыши над головой остаться, но и там слишком скромная ситуация», – рассказал Путин.

Глава государства поручил решить вопрос о помощи жителям региона, у которых пострадало подсобное хозяйство во время паводка, и оперативно разобраться с проблемами по выплатам пострадавшим.

«Нужно обязательно и оперативно по этим [спискам нуждающихся в выплатах] начать работать. Я прошу максимально внимательно вести эту работу, чутко по отношению к гражданам вникать в их ситуацию, персонально разбираться с каждым обращением, искать возможность не отказать, а возможность помочь», – сказал президент.

Он поручил Мутко «дожать ситуацию» с выплатой компенсаций пострадавшим в регионе.

«Здесь нужно каждому заплатить, кто нуждается. Не в основном, а каждому. Это чрезвычайно важно. Виталий Леонтьевич (Мутко), я вас знаю с лучшей стороны, знаю, что вы можете дожимать ситуацию, доводить до конца. Здесь нужно довести ее до конца», – обратился президент к чиновнику.

Ранее Путин во время общения с жителями Тулуна пообещал заняться вопросом строительства инфекционной больницы в городе.

В понедельник Путин прибыл в Иркутскую область. Он пообещал жителям Тулуна, что режим ЧС в Иркутской области сохранится, пока не будут решены все жилищные вопросы. Также Путин осмотрел школу в Тулуне.