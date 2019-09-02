Путин пообещал рассмотреть вопрос о строительстве больницы в Тулуне

Российский лидер Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна пообещал заняться вопросом строительства инфекционной больницы в городе.

Местная жительница обратилась к президенту с просьбой «сделать так, чтобы люди, которые покинули город, завидовали оставшимся». По ее словам, необходимо построить несколько инфраструктурных объектов, завод и инфекционную больницу, передает ТАСС.

«Дело в том, чтобы в целом оживить хозяйственную жизнь. Мы поговорим и с теми, кто занимается бизнесом здесь, и с крупными предпринимателями, чтобы они открывали здесь свои производства, рабочие места чтобы делали», – сказал президент.

Президент пообещал обсудить вопрос строительства инфекционной больницы с министром здравоохранения.

Еще одна жительница Тулуна рассказала российскому лидеру, что ее незаконно уволили из министерства труда.

«Генеральная прокуратура с этим будет разбираться. Я скажу», – сказал Путин, отметив, что ранее ее дочь уже рассказывала об этой проблеме.

Между тем президент пообещал жителям Тулуна приехать к ним еще раз.

В понедельник Путин прибыл в Иркутскую область. Он пообещал жителям Тулуна, что режим ЧС в Иркутской области сохранится, пока не будут решены все жилищные вопросы. Также Путин осмотрел школу в Тулуне.

Президент ранее дважды побывал в Иркутской области, пострадавшей от паводка. Он обещал в скором времени снова посетить регион, чтобы проинспектировать ход восстановительных работ.