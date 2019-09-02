Путин дал обещание жителям пострадавшего от паводка Тулуна

Российский лидер Владимир Путин пообещал пострадавшим от паводка жителям Тулуна, что режим ЧС в Иркутской области сохранится, пока не будут решены все жилищные вопросы.

«До тех пор, пока все жилищные вопросы не закроем, ЧС я буду сохранять», – цитирует РИА «Новости» Путина.

В понедельник Путин прибыл в Иркутскую область. Из Братска глава государства направился в город Тулун, на который пришелся основной удар стихии минувшим летом.

После посещения школы президент 40 минут общался с местными жителями.

Президент ранее дважды побывал в Иркутской области, пострадавшей от паводка. Глава государства обещал в скором времени снова посетить регион, чтобы проинспектировать ход восстановительных работ.