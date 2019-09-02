Путин осмотрел школу в Тулуне

Президент Владимир Путин посетил школу №6 в пострадавшем от летних паводков городе Тулун Иркутской области. Глава государства поговорил с поварами, поправил галстук ученику и послушал песню «На горе стоял казак».

Основное здание школы №6 в Тулуне было построено еще в 1952 году, позже в 1990 году к старому зданию добавили двухэтажную пристройку, где расположились столовая и несколько кабинетов. В июне этого года из-за поднявшейся воды первый этаж школы затопило. Мебель в классах, оборудование мастерских и пищеблока сильно пострадали. За лето к началу учебного года в здании был сделан масштабный ремонт, включивший наружную и внутреннюю отделку, замену окон, дверей, освещения, передает РИА «Новости».

На первом этаже в холле для президента подготовили информационные стенды, наглядно демонстрирующие то, что стихия сделала с учебными помещениями. Здесь же был представлен и краткий отчет о ходе восстановительных работ.

Президент начал осмотр с территории вокруг школы и заметил, что рядом стоят два жилых дома в аварийном состоянии. «Мы сейчас говорили, их расселить нужно будет, снести и расширить территорию школы», – сказал он. По мнению главы государства, на этой дополнительной территории можно будет сделать мастерские или новый спортивный зал. «Что вам будет нужно, то мы и сделаем – или дополнительный спортивный зал, или мастерские», – предложил он.

Директор школы №6 Надежда Фроленок пригласила президента пройтись по зданию школы, чтобы лично убедиться в ее полном соответствии всем нормам. Первым делом Путин заглянул в кабинет технологии на первом этаже. Это помещение было среди наиболее пострадавших от воды. Сейчас благодаря нацпроекту «Образование» в классе установили мобильные мастерские для реализации программы «Технология».

Столовая на первом этаже после реконструкции получила новое технологическое оборудование в пищеблок, в школе также обновили медицинский кабинет. Путин заглянул в помещение школьной столовой, осмотрел обновленный зал и, увидев через окошко раздачи столпившихся в техническом блоке поваров, пригласил их подойти. Сотрудники столовой не решились выйти, тогда Путин решил сам заглянуть в пищеблок. Он поздоровался с сотрудниками столовой, пожал им руки.

«Приступаете к работе? – поинтересовался он. – Здесь что-то у вас изменилось?» Повара согласно закивали. «Оборудование ожидаем, зал сделали красивым таким», – сообщила шеф-повар. «А пирогов нет?» – поинтересовалась директор школы Фроленок. «Пирогов нет, завтра приезжайте, напечем. Мы сегодня первый день открылись, еще пока разбираемся, – развела руками шеф-повар. – Детей-то много сейчас, бесплатное питание. Еле-еле успеваем».

«Я вас поздравляю с началом учебного года. И не только вас, но и всех тех, кто пошел учиться по всей стране»: Путин поздравил школьников с началом учебы из отремонтированной школы в Тулуне pic.twitter.com/w2zKKJAt0g — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 2, 2019

Путин заметил, что хотя классные руководители по старой памяти продолжают рассылать эсэмэски родителям, что нужно заплатить за питание, была достигнута договоренность на год сделать еду бесплатной. Вице-премьер Виталий Мутко заметил, что некоторые педагоги просто не знали о такой договоренности.

Поднявшись на второй этаж, российский лидер осмотрел несколько профильных классов. Он заглянул в кабинет математики, русского языка и литературы, где в это время шли занятия с детьми. Школьники приветствовали российского лидера традиционным вставанием из-за парт, но Путин, войдя в кабинет, сразу решил сделать атмосферу более неформальной и пригласил ребят подойти поближе. У одного из учеников, мальчика лет восьми, галстук сбился набок. Президент по-отечески поправил криво завязанный узел, расправил воротничок, похлопал ребенка по плечу, заметив, что так лучше.

В кабинете физики учителя продемонстрировали главе государства новое оборудование. Преподаватель рассказала, что в обновленном кабинете физику будут изучать все школьники с 7 по 11 класс.

В кабинете музыки для президента устроили небольшое музыкальное представление. Под руководством педагога школьник исполнил песню «На горе стоял казак». Остальной класс аккомпанировал ему на ложках. Президент вместе с Мутко и министром образования Ольгой Васильевой с удовольствием послушали выступление. «Здорово получается, так держать, всего хорошего», – сказал Путин.

Завершилась импровизированная экскурсия в обновленном спортзале. Осмотрев помещение, президент вышел на улицу, где в ходе реконструкции было обустроено мини-футбольное поле, оборудованы спортивные площадки.

Путину рассказали, что суммарная стоимость работ составила свыше 25 млн рублей, новое же оборудование для школы – свыше 100 млн рублей. Всего в школе обучаются 526 учащихся, в первых классах – 54 человека (два класса) и работают 33 педагога. Так как паводком полностью разрушена школа №20, было принято решение объединить два учебных заведения и перевести 241 ученика (с 5 по 8 классы) в школу №6.

После посещения школы президент 40 минут общался с местными жителями.

Путин прибыл в Иркутскую область в понедельник. Из Братска глава государства направился в город Тулун, на который пришелся основной удар стихии минувшим летом.

Владимир Путин прибыл в Иркутскую область: Президент проведет совещание по обеспечению пострадавших жильем и посетит отремонтированную после подтопления общеобразовательную школу pic.twitter.com/ekBgXHLBvs — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 2, 2019

Президент ранее дважды побывал в Иркутской области, пострадавшей от паводка. Глава государства обещал в скором времени снова посетить регион, чтобы проинспектировать ход восстановительных работ.

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