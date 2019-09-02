Путин раскритиковал Сбербанк за позицию по долгам жителей Приангарья

Президент России Владимир Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание помогать с реструктуризацией долгов пострадавшим от паводка в Иркутской области.

Президент во время совещания в Тулуне заявил, что «Сбербанк не очень-то откликается на просьбы граждан» по вопросам реструктуризации кредитов, передает ТАСС.

«Плохо, что они отказываются людям идти навстречу, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для такого банка с такими доходами, в целом по стране рекордными, это вообще несерьезный вопрос. Они и могут, и должны это сделать. Мы после приезда Германа Оскаровича (Грефа, главы Сбербанка) здесь пообщаемся, завтра он будет здесь», – отметил Путин.

Вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что намерен обсудить этот вопрос со Сбербанком.

«Встретимся с ними, поговорим – о реструктуризации кредитов, о кредитных каникулах, а может быть где-то индивидуально [решение будет принято]. <...> Может быть, где-то индивидуальную помощь будем оказывать», – пояснил он.

Мутко сообщил, что работа оценочных комиссий в пострадавших районах области должна закончиться к 13 сентября.

«Мы приняли решение на правительственной комиссии... Дали неделю – до следующей пятницы все заявления удовлетворить. Кто просил нас повторно обследовать дома – первое. Второе – дали главам [муниципалитетов] право... своим решением, решением межведомственной комиссии эти дома признавать аварийными. До пятницы следующей недели все мэры должны такие решения вынести», – пояснил вице-премьер.

Ранее Путин раскритиковал местные власти за медлительность в устранении последствий стихийного бедствия и пообещал заняться вопросом строительства инфекционной больницы в Тулуне.

В понедельник Путин прибыл в Иркутскую область. Он пообещал жителям Тулуна, что режим ЧС в Иркутской области сохранится, пока не будут решены все жилищные вопросы. Также Путин осмотрел школу в Тулуне.