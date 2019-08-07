Кокорин и Мамаев сыграют против профессионального футбольного клуба

В исправительной колонии №4 в Белгородской области пройдет матч меду ФК «Салют Белгород» и командой, за которую выступают заключенные, в том числе Александр Кокорин и Павел Мамаев.

«10 августа футбольный клуб «Салют Белгород» сыграет с командой «Золотой лев», за которую выступают заключенные исправительной колонии №4. В ней отбывают наказание известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев», – сообщается в официальной группе клуба «Вконтакте».

«Салют Белгород» в сезоне 2019-2020 выступит в ПФЛ, третьей по силе лиге российского чемпионата по футболу.

В мае суд признал футболиста «Краснодара» Павла Мамаева, и футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина, а также его брата Кирилла Кокорина и их знакомого Александра Протасовицкого виновными в побоях и хулиганстве.

В начале июня они были этапированы в исправительную колонию№4 в Белгородской области.