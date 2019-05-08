Суд признал Кокорина и Мамаева виновными в побоях и хулиганстве

Пресненский суд Москвы признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в побоях и хулиганстве.

«Суд установил, что Мамаев, Александр Кокорин, Кирилл Кокорин и Протасовицкий совершили умышленное причинение вреда здоровью», – огласила судья, передает ТАСС.

«Подсудимый (Александр) Кокорин нанес удар деревянным стулом потерпевшему Паку из хулиганских побуждений. Удары лежащему Соловчуку наносил и Мамаев, удары также нанес и Кокорин», – добавила она.

Таким образом, суд установил, что Кокорин и Мамаев признаны виновными по статьям о хулиганстве и побоях.

Чтение приговора продолжается.

Футболистов в среду доставили в автозаке из СИЗО «Бутырка», оглашения приговора они дожидались в конвойном помещении.

В минувший понедельник в ходе прений сторон гособвинитель Светлана Тарасова запросила наказание подсудимым: по полтора года колонии общего режима братьям Кокориным Александру и Кириллу и год и пять месяцев Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому.

Фигуранты дела выглядели довольными, когда Тарасова зачитала сроки. Протасовицкий показал поднятый большой палец.

Сторона защиты просила оправдать фигурантов дела. Адвокат Андрей Ромашев утверждал, что за мелкое хулиганство и нанесение легкого вреда здоровью двум потерпевшим может грозить наказание как за административное правонарушение, но никак не уголовная ответственность.

Согласно обвинительному заключению, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.

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