Обвинение озвучило срок для Кокорина и Мамаева

Прокурор Светлана Тарасова на заседании суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева запросила для них один год шесть месяцев и один год пять месяцев колонии общего режима.

Кириллу и Александру Кокориным прокурор требует назначить наказание в виде одного года шести месяцев исправительной колонии общего режима; для Мамаева обвинение требует наказание в виде одного года пяти месяцев с отбыванием в колонии общего режима; для Александра Протасовицкого – один год пять месяцев исправительной колонии общего режима, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в Москве: они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука и напали на федерального чиновника Дениса Пака.