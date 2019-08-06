«ВКонтакте» отключила счетчик лайков у некоторых пользователей

Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать новый режим работы, при котором перестает отображаться количество поставленных лайков, в руководстве соцсети сообщили, что это проходит в рамках эксперимента.

Некоторые пользователи «ВКонтакте» сообщили, что под записями у них перестает отображаться количество лайков, в техподдержке им пояснили, что они попали в тестовую группу, передает Vc.ru.

В техподдержке соцсети пояснили, что пользователь попал в тестовую группу, и поинтересовались, насколько удобен такой формат. Во «ВКонтакте» подтвердили vc.ru, что начали тестировать функцию.

«Отношение к лайкам за годы изменилось. Раньше они были про коммуникацию между автором и читателем, но со временем их стали воспринимать как мерило качества контента. В рамках эксперимента мы хотим проверить, как изменения повлияют на вовлечение пользователей. Мы будем следить за метриками и фидбеком и делать выводы по результатам. Пока в тестировании участвует небольшая аудитория», – цитирует издание директора по росту и исследованиям «ВКонтакте» Андрея Законова.

В сентябре соцсеть «ВКонтакте» изменила правила приватности дважды за сутки, сначала убрав, а потом вернув в устав право пользователей удалять информацию о себе.