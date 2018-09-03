«ВКонтакте» вернула право удалять информацию о себе

Социальная сеть «ВКонтакте» изменила правила приватности дважды за сутки, сначала убрав, а потом вернув в устав право пользователей удалять информацию о себе.

Утром в понедельник из правил «ВКонтакте» исчез пункт, согласно которому пользователи могут «удалить всю информацию» о себе вместе со своей страницей. После многочисленных публикаций в СМИ соцсеть вернула пункт в прежнем виде, сообщает «Би-би-си».

Обновленная версия правил «ВКонтакте» функционировала на протяжении нескольких часов. Представители соцсети пояснили, что изменения носят технический характер. «Никаких существенных изменений для пользователей не произошло», – сказали в пресс-службе.

В августе социальная сеть «ВКонтакте» на фоне роста уголовных дел за публикации в интернете провела реформу приватности, позволив пользователям запрещать посторонним просматривать свой профиль. Ранее компания Mail.ru Group, владеющая социальными сетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», предложила амнистировать осужденных за лайки и репосты и декриминализовать подобные случае в будущем.