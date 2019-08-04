Лидер группы «Чайф» пожаловался на интернет-террор после концерта в день митинга в Москве

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал о развернувшейся в социальных сетях травле музыкального коллектива после их концерта на фестивале «Шашлык Live» в Парке Горького, который проходил параллельно с несанкционированной акцией оппозиции в Москве.

«На самом деле это интернет-террор. Мы сыграли на этом концерте, и к нам на страницы в Facebook, во «ВКонтакте», в Instagram набежала куча людей, которых там раньше не было и которые просто нас поливают дерьмом», – рассказал он изданию 66.RU.

По словам музыканта, пресс-атташе «Чайфа» Марина Залогина «в кои-то веки» закрыла комментарии на своей странице в социальной сети. «На два дня мы закрыли. Они исчезнут через два дня, эти люди», – считает Шахрин.

«Мне плевать на них. Я их не читаю», – добавил он.

На замечание о том, что Алексей Кортнев и группа «Несчастный случай» отказались участвовать в концерте, Шахрин сказал, что у них другой круг общения и «они боятся общественного порицания». «Леше Кортневу не плевать [на обилие гневных комментариев в соцсетях]», – добавил он.

Напомним, в субботу, 3 августа, в центре Москвы прошла несогласованная акция оппозиции, в которой, по данным МВД, приняли участие порядка 1500 человек. За нарушение общественного порядка были задержаны около 600 человек.

Между тем более 300 тыс. человек посетили первый день фестиваля «Шашлык Live» в субботу.