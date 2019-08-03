Шашлык от 20 московских ресторанов приготовят на фестивале в Парке Горького в Москве

Гастрономический фестиваль «Шашлык Live», на котором повара более 20 московских ресторанов приготовят для посетителей различные мясные блюда, открылась в 11.00 в Парке Горького в Москве, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«В Парке Горького 3 и 4 августа с 11.00 до 22.00 впервые пройдет фестиваль «Шашлык Live». Гости праздника смогут попробовать мясные блюда в исполнении поваров более 20 московских ресторанов», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что на мероприятии будут готовить как классические шашлыки из мяса, рыбы и сезонных овощей, так и необычные авторские интерпретации с оригинальными приправами и соусами. В частности, посетителям представят блюда «Куриный чупа-чупс» (куриная голень на шпажке) и «Царский шампур», для приготовления которого на большом шампуре зажарят килограммовый кусок мяса.

В оргкомитете уточнили, что в субботу на фестивале запланирована и большая концертная программа. Перед зрителями выступят «Чайф», Uma2rman, Ольга Кормухина, «Сплин», «7Б», Светлана Сурганова, Юлия Чичерина и другие. Вход на мероприятие свободный.