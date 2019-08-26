Масштабные учения начались на юге России

На территории Южного военного округа стартовали масштабные двусторонние командно-штабные учения, в которых будут задействованы 8,2 тыс. военнослужащих, сообщили в пресс-службе ЮВО.

«В войсках Южного военного округа под общим руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова стартовало двустороннее командно-штабное учение с соединениями и воинскими частями 8-й , 49-й и 58-й общевойсковых армий, армии ВВС и ПВО, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии», – передает РИА «Новости» сообщение ЮВО.

Там добавили, что учения пройдут на 12 полигонах военного округа, в розыгрыше тактических эпизодов примут участие 8,2 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 2,5 тыс. единиц военной техники, в том числе около 30 самолетов и более 60 вертолетов, свыше 100 танков, корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Целью учений является отработка вопросов применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности южных рубежей России.

Напомним, 23 июля в Южном военном округе (ЮВО) прошли масштабные двусторонние учения с участием двух общевойсковых армий.

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