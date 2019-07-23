Россия начала военные учения перед маневрами НАТО в Грузии

В Южном военном округе (ЮВО) стартовали масштабные двусторонние учения с участием двух общевойсковых армий, об этом сообщила пресс-служба ЮВО.

«Соединения и воинские части 49-й и 58-й общевойсковых армий ЮВО в соответствии с планом боевой подготовки приступили к проведению мероприятий двусторонних командно-штабных учений на местности под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

Там добавили, что в маневрах будут участвовать авиационные части 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, соединения и воинские части родов войск, материально-технического обеспечения, находящиеся в зоне ответственности обеих армий.

Группе войск, созданной на базе соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии, военных баз ЮВО в Южной Осетии и Абхазии, предстоит отбить «атаку» 49-й общевойсковой армии.

Также в учениях будут задействованы подразделения 102-й военной базы, находящейся в Армении.

«Этап максимально интенсивной боевой подготовки летнего периода обучения перерастет в фазу двусторонних командно-штабных учений, в которых будут задействованы абсолютно все объединения округа, включая Черноморский флот и Каспийскую флотилию», – сказал генерал-полковник Дворников.

Ранее сообщалось, что многонациональные учения Agile Spirit 2019 («Проворный дух») начнутся в Грузии 27 июля и пройдут по 9 августа, в них примут участие свыше 3 тыс. военных из 14 стран НАТО.