Грузия проведет беспрецедентные военные учения

Многонациональные учения Agile Spirit 2019 («Проворный дух») начнутся в Грузии 27 июля и пройдут по 9 августа, в них примут участие свыше 3 тыс. военных, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на сообщение минобороны Грузии.

Такие учения проводятся в Грузии с 2011 года, на этот раз они самые масштабные – прибывают представители 14 стран НАТО и государств-партнеров Североатлантического альянса. До сих пор максимум участвовали военные девяти стран.

В учениях примут участие военные США, Великобритании, Латвии, Литвы, Польши, Норвегии, Бельгии, Болгарии, Греции, Черногории, Румынии, Турции, Украины и Грузии.

На нескольких базах минобороны Грузии будут отрабатываться элементы взаимодействия, пройдут боевые стрельбы.

Напомним, в июне в Грузии прошли военные учения с участием США и Британии. До этого, в марте, там прошли учения НАТО, в которых приняли участие около 350 военных из 24 стран альянса.