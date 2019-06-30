В Грузии стартовали военные учения с участием США и Британии

Американские и британские военнослужащие принимают участие в учениях в Школе горной подготовки в грузинском городе Сачхере (край Имерети), сообщили в министерстве обороны Грузии.

Отмечается, что к учениям присоединились по меньшей мере 40 военнослужащих из США, Великобритании, а также Армении, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Польши и Украины, передает ТАСС.

Как отметил руководитель учений майор Шота Схиртладзе, в настоящее время проводится летний курс горной базисной подготовки. «Слушатели изучат базовые навыки горной подготовки – передвижение в горах. В случае успешного прохождения учений им передадут сертификаты и нагрудные знаки», – сообщил он.

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Военным покажут, как спускаться со скалы, преодолевать полосу препятствий, а также обучат технике пересечения реки. В рамках курса военнослужащие овладеют навыками пользования горным снаряжением.

Основанной в 2004 году Школе горной подготовки в Сачхере в 2010-м по решению Североатлантического совета НАТО присвоили статус Центра образования и подготовки НАТО по программе «Партнерство ради мира».

Напомним, в марте в Грузии прошли учения НАТО, в которых приняли участие около 350 военных из 24 стран альянса.

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