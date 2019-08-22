На Украине призвали готовиться к войне с Россией

Украине следует безболезненно и полностью разорвать все отношения с Россией и быть готовыми к «объявлению войны», заявил журналист, главред портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

Бутусов заявил, что Киев должен подготовиться к разрыву отношений с Москвой. Так, например, многие украинские «объекты критической инфраструктуры» по-прежнему «зависят от поставок из России». Кроме того, «поставки угля у нас по-прежнему замкнуты на России», передает «Обозреватель».

При этом журналист отметил, что разрыв отношений в данный момент будет означать «паралич» Украины.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко объяснил, чем Украина «пугает» Россию.

До этого он назвал три «страха» Москвы: «единство и солидарность» Украины, международное присутствие в Донбассе, Крыму и Азовском море, а также «европейский успех Украины».

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