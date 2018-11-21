Порошенко назвал три «страха» России

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, чего Россия, по его мнению, боится.

Он заявил в Twitter, что Россия, во-первых, боится «единства и солидарности» Украины.

Во-вторых, по мнению президента Украины, Москва испытывает «ненависть» из-за международного присутствия в Донбассе, Крыму и Азовском море.

Наконец, третьим «страхом» России является «европейский успех Украины», заявил Порошенко.