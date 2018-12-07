Порошенко заявил о готовности Украины выступить против России

Украина готова выступить против России, заявил украинский президент Петр Порошенко в статье для New York Times.

Порошенко назвал воссоединение Крыма с Россией «кражей». Он отметил, что это привело к санкциям против России, но потом о Москве «забыли, и она начала разрабатывать новый приступ» – Крымский мост, сообщается на сайте президента Украины.

По словам Порошенко, четыре года назад «Украина не смогла самостоятельно выдержать российскую военную авантюру», но теперь «полна решимости и готова выступить против России». По его словам, военное положение введено на Украине, чтобы страна «смогла мобилизоваться» при необходимости.

Порошенко заявил, что при этом Украина нуждается в международной поддержке «в форме дальнейших санкций против Москвы».

По мнению Порошенко, Россия участвует в экономической войне против Украины.

Он считает, что «наименьшим ответом мира» на задержание Россией украинских кораблей должен стать «Азовский пакет санкций».

«Пока Запад говорит, Путин действует. Пришло время ответить», – считает Порошенко.