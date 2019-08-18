Порошенко объяснил, чем Украина «пугает» Россию

Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, что в Украине, по его мнению, «пугает Россию».

Порошенко в Facebook заявил, что Москву сильнее всего пугают «единство и решительность» Украины. По версии бывшего украинского президента, главной «угрозой» для России является «полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы».

В 2018 году Порошенко назвал три «страха» России: «единство и солидарность» Украины, международное присутствие в Донбассе, Крыму и Азовском море, а также «европейский успех Украины».

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